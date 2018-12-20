Malatya'da Çocuklara Özel Müze Büyük İlgi Görüyor
24 dakika önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi'nden 2018 yılında 10 bin 250 çocuk yararlandı.
Malatya
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi'nden 2018 yılında 10 bin 250 çocuk yararlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle çocukların hem fiziksel hem de ruhsal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce faaliyete açılan Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesinde çocuklar, ahşap kuklalardan ahşap arabalara kadar birçok oyuncakla oynama imkanı buluyor. Gölge oyunu gösterisiyle, Hacivat ve Karagöz'ün kadim dostluklarına şahit olup, birbirleriyle nasıl atıştıklarını keyifle izliyorlar.
Sanat Sokağında hizmet veren Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi, çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Müze, Pazartesi günü dışındaki haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi gezip Türkiye
ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bir araya getirilen oyuncakları gören çocuklar, iki ayrı etkinlik atölyesindeki etkinliklere de katılıyorlar.
Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi'nden 2018 yılında toplam 94 anaokulu ve ilkokulundan 7 bin 50 öğrencinin yararlandığı belirtildi. Hafta sonları serbest zamanlı olarak Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi'ne gelip etkinliklere katılan 3 bin 200 çocukla birlikte yıl içinde toplamda 10 bin 250 çocuk müzeden yararlanmış oldu. Programlı olarak verilen randevuyla gelen öğrenciler hem oyuncak yapma, resim ve boyama etkinliklerine katılıyor hem de müzeyi gezme imkanı buluyor. Öğrencilere ayrıca Hacivat-Karagöz gösterimi de gerçekleştiriliyor. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:28 Kaynak: İHA
Elinde İçki Şişesiyle Fotoğrafı Paylaşılan Çocuk ve Ailesi Koruma Altına Alındı
Manchester United'dan Kovulan Jose Mourinho: Oyun Bitti, Alışveriş Yapmak İstiyorum
16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı
İki Kişiyi Evlilik Vaadiye Dolandıran Kadını, Düğün Davetiyesi Ele Verdi