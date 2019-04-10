Son Dakika Haberleri: Malatya'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Malatya'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi.

Malatya'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen projeli çalışma neticesinde Malatya il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i av bayisi olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
Malatya, 3. Sayfa
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