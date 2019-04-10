Malatya'da Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen projeli çalışma neticesinde Malatya il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i av bayisi olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu

Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar

Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı