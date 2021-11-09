Çöken binada kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllü İrfan Tunay - Son Dakika

Malatya'daki bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek veren gönüllülerden İrfan Tunay, olay anını anlattı.

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve zemininde işletmelerin bulunduğu tek katlı binanın çökmesinin ardından çevredekiler olay yerine koştu.

Olayın ilk anlarında ekiplere yardım eden mahalle sakinlerinden İrfan Tunay, AA muhabirine, yapının çökmesi sırasında bazı sesler duyduğunu söyledi.

Göçüğün ardından toz ve duman yükseldiğini ifade eden Tunay, "İş yerinde arkadaşların olduğunu tahmin ettim. Çökmenin hemen ardından enkaz yerine gittim. AFAD ve itfaiye gelmesinin ardından 4-5 kişiyi ekiplerle enkazdan çıkardık." dedi.

Kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonu da kaybolan Tunay, "Binan zeminindeki işletmede bir tadilat işlemi vardı ve bundan dolayı yıkıldığını söylüyor. İnşallah enkazdan yaralı çıkar, kimse hayatını kaybetmez. Malatyalılara geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle bir kaza yaşatmasın." ifadelerini kullandı.