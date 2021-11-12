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Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden "bina çürük" savunması - Son Dakika

Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden "bina çürük" savunması

12.11.2021 11:55
Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden "bina çürük" savunması

Malatya'da 9 Kasım'da çöken 2 katlı binada tadilat yapan işçiler, binanın çürük olduğu, çivi, dübel tutmadığına ilişkin iş yeri sahibine bilgi verdiklerini ancak çalışmalara devam edilmesinin istendiğine ilişkin savunma yaptı.

Malatya'da 9 Kasım'da çöken 2 katlı binada tadilat yapan işçiler, binanın çürük olduğu, çivi, dübel tutmadığına ilişkin iş yeri sahibine bilgi verdiklerini ancak çalışmalara devam edilmesinin istendiğine ilişkin savunma yaptı.

Malatya 3. Sulh Ceza Mahkemesince "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan işçilerden Mehmet G. (34), mahkemedeki savunmasında, olayın meydana geldiği Hikmet Tavukçuluk isimli iş yerinde tavan işi yaptıklarını, iş yerine ilk kez olaydan bir gün önce gittiklerini belirtti.

Mehmet G, "Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet abi bu bina çürük, çivi, dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak diğer şüpheli Hikmet bize 'Siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tutturun' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi. Ben de molozların arasında kaldım. Meydana gelen olayda herhangi bir kusurum yoktur, atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu işçi Zeki C. (33) de iş yerinde tavan tadilatı işini yaptığını, işin büyük kısmını bitirdiklerini anlattı.

Zeki C, "Dün çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet D'ye 'Hikmet abi bu bina çürük, çivi, dübel atıyorum tutmuyor' şeklinde bilgi verdim, uyarıda bulundum ancak diğer şüpheli bana 'Sen bir şeyler yap onarımı tamamla, bu işi bitirelim' dedi. Ben iş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profille destekleniyordu. Ben inşaat işiyle uğraştığım için bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Malatya, Kasım, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden 'bina çürük' savunması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da çöken binada tadilat yapan işçilerden "bina çürük" savunması - Son Dakika
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