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Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin 9 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin 9 yıla kadar hapsi istendi

19.12.2021 11:17
Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin 9 yıla kadar hapsi istendi

Malatya'da çöken ve 13 kişinin enkazından yaralı kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmeci hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Malatya'da çöken ve 13 kişinin enkazından yaralı kurtulduğu binada çökme öncesi tadilat yaptıran işletmeci hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Kasım'da çöken 2 katlı binada tadilat yaptıran işletmeci Hikmet D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianame, Malatya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Hikmet D'nin "mala zarar verme" ve "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 günden 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kentte 9 Kasım 2021 günü saat 16.45 sıralarında alt ve üst katında iş yerleri bulunan, Turan K'ye ait iki katlı binanın çöktüğü, bina enkazında kalan İbrahim U, Duran İ. ve İbrahim K. ile bina sahibi Turan K'nin olayla ilgili şikayetçi oldukları belirtilen iddianamede, binanın yıkılması haberinin alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri ekipleriyle gerekli inceleme, araştırma, fotoğraflandırma ve video çalışmalarının yapıldığı ve gerekli numunelerin alındığı aktarıldı.

Binada 3 kolon kesilmiş

İddianamede, belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmada, sanığın işlettiği iş yerinde yapmış olduğu tadilat sırasında kolonları kesmesi nedeniyle binanın yıkıldığının tespit edildiği, olaydan sonra ifadesi alınan kişilerin de sanığın, iş yerinin tadilatı sırasında binaya ait üç kolonu kestirmiş olduğunu fark ettiklerini belirttikleri kaydedildi.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, "İş yeri sahibi Hikmet D'nin ilgili belediyeden alınan herhangi bir tadilat ruhsatı başvurusu olmadan ve herhangi bir tadilat izni başvurusunun yapılmamış olduğunun anlaşılmasından, iki dükkan arasındaki duvarı kaldırmak suretiyle taşıyıcı sisteme zarar vererek tadilat yapması nedeniyle ana erken taraf olduğundan ihlal ve ihmallerinin bulunduğu, alçıpan, dekorasyon ve su tesisat işlemlerine esas basit tadilatların kazanın oluşumunda etken varlığının söz konusu olamayacağından, bu iş ve işlemleri su tesisatçısı, alçıpan-dekorasyoncunun herhangi bir ihlallerinin bulunamayacağı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen müşteki Turan K, tavukçu Hikmet D'nin yanına gelerek fırının yerini kiralamak istediğini söylediğini ancak kendisinin fırıncının kira borcunu ödememesi nedeniyle herhangi bir anlaşma yapamayacağını söylediğini belirterek, fırına ilişkin bir anlaşma yapmadıklarını ancak sanığın kendisinden habersiz tadilat yaparak duvarı yıktığını öne sürdü.

Binanın taşıyıcı sistemine zarar verilmiş

Sanık Hikmet D. ise iş yerinin yanında fırın olduğunu, fırıncının 5-6 ay önce kirasını ödemeyince dükkandan çıkmak zorunda kaldığını anlatarak, "Fırıncının çıkmış olduğu dükkanı kiralamak istedim bu sebeple mülk sahibiyle görüştüm ve kendi aramızda anlaştık ve her iki iş yerini birleştirmek için söz konusu yerde tadilata başladım. Gerekli güçlendirme işlemlerini yaptım ancak bina çok eski olması nedeniyle yıkıldı. Benim herhangi bir kusurum yoktur." ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporu ve dosyadaki tüm belgeler incelendiğinde sanığın iki dükkan arasındaki duvarı yıkmak suretiyle taşıyıcı sisteme zarar verdiği ve dolayısıyla neticeyi öngörebilmesine rağmen işleme devam etmesi nedeniyle eyleminin bilinçli taksir kapsamında olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yapılan hazırlık soruşturması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheli Hikmet D'nin işletmekte olduğu tavukçu ile bitişiğinde olan müştekiye ait tabela ismi bulunmayan ekmek fırını arasındaki duvarı yıktığı, şüpheli Hikmet D'nin belediyeden alınan herhangi bir tadilat ruhsatı başvurusu olmadan ve herhangi bir tadilat izni başvurusunun yapılmadan iki dükkan arasındaki duvarı kaldırmak suretiyle taşıyıcı sisteme zarar vererek tadilat yapması nedeniyle binanın çökmesine neden olduğu anlaşılmıştır. Müştekilerin yaralanmasına ve mülk sahibinin zarar görmesine sebebiyet verdiği ile şüphelinin üzerine atılı mala zarar verme ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanması suçlarını işlediğine ilişkin hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil elde edilmiştir."

İddianamede ayrıca suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ve dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da kaydedildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan binada çökme meydana gelmiş, 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı. Binanın çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, bir süre sonra tutuklu zanlılar serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet, Araştırma, Malatya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin 9 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da çöken binadaki tadilatı yaptıran işletmecinin 9 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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