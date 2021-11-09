Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Malatya'da çöken binanın enkazından kurtarılanların sayısı 10'a çıktı

MALATYA - Malatya'da henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çöken binanın enkazından çıkartılanların sayısı 10'a yükseldi.

Malatya İnönü Caddesi'nde çöken 2 katlı binanın enkazından 10 kişi yaralı olarak çıkartıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için İtfaiye, UMKE, Jandarma, 112 sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathanenin de olduğu öğrenilirken, enkazda 20 kişinin olduğu tahmin ediliyor.