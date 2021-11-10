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Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı

10.11.2021 17:33

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.

Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı
Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı

Arama Kurtarma, İnönü Caddesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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