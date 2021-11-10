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Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

10.11.2021 23:36
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın çökme yaşanan bölümünde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın çökme yaşanan bölümünde enkaz kaldırma çalışması tamamlandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde trafik kontrollü sağlandı.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtüldü.

Ekiplerin çalışması 5 saat sonra tamamlandı.

Bu arada binadaki kısmen zarar gören bir dükkanın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından yıkılmasının planlandığı bildirildi.

Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı

Arama Kurtarma, İnönü Caddesi, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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