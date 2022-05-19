Malatya'da çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 2 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesinin Fırat Mahallesi'ndeki bir metruk evin duvarı çöktü.
Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çöken duvarın altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Şeho (11) hayatını kaybetti, kendisiyle aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Şeho (10) da yaralandı.
Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, çocukların hurda demir toplamak için metruk eve girdikleri belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve polis ekipleri evin etrafında güvenlik önlemi aldı.
Bölgede, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder inceleme yaptı.
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