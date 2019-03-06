Son Dakika Haberleri: Malatya'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Malatya'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Malatya'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı, System.String[]
Malatya'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

İsmail Çetin idaresindeki 44 DB 407 plakalı belediye çöp kamyonu, Malatya- Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda, Derviş Çakın yönetimindeki 44 LE 025 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, yön tabelasının direğine çarparak durdu.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nimet ve Kerim Arda Aluçlu, Sevim, Hatice ve Betül Çakın ile Hacer ve Halil İbrahim Yasul yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, Hacer ve Halil İbrahim Yasul ile İsmail Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Elazığ, İsmail Çetin, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fren yerine Gaza Bastı, Çarptığı Kadınla Birlikte Bahçeye Uçtu Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Çocuk Sürücü Otomobille Çocuğa Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:00:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]