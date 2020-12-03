Malatya'da Covid-19 aşısı gönüllü vatandaşlara yapılmaya başlandı - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşının gönüllü vatandaşlar üzerindeki denemeleri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde de başladı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve İl Araştırma Sorumlusu Prof. Dr. Yaşar Bayındır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Malatya'da da Covid-19 pandemisinin konuşulduğunu belirterek, "Verilen kayıplara üzülüyoruz. Tüm dünya endişe içerisinde. Tabi gelinen noktada elimizde birçok ilaç adayı var. İlaçlar ve kullandığımız ilaçlar var bunların bir kısmın yararlı olduğunu düşünüyoruz. Klinikte gözlemliyoruz ancak hakikaten kayıp ettiğimiz hastalar için de üzülüyoruz ve endişeleniyoruz. Halkımızın da beklentisi ya bir ilaç bulunsun ya da bir aşı bulunsun, bu beladan ve hastalıktan kurtulalım deniyor. Gelinen noktada aşı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Belki de dünya tarihinin en hızlı bilimsel gelişmeleri yaşanıyor. Aşı adaylarımız var. Tüm dünya ülkeleri bu konuya önem veriyor. Bu aşı adayları içerisinden birkaç tanesi hem etkinlik hem de güvenirlik açısından yeterli başarıya ulaşırsa insanlık kurtulacaktır" dedi.

"GÜVENLİK AÇISINDAN AŞILARIN BAŞARILI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bayındır, geçmişteki tecrübeler ile aşının enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en güvenlikli yol olduğunu bildiklerine dikkat çekerek, "Bu aşamada hem ilaç geliştirilmesi için çalışılıyor hem de aşı artık bekleniyor. Türkiye'de aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Faz 3 çalışmalarından bir tanesi de Turgut Özal Tıp Merkezinde yürütüyoruz. Bu çalışma grubuna biz de dahil olduk. Tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da yoğun ilgiyle karşılandı ve gönüllülerimiz aşı çalışmasına başvuruyor. Bu gönüllülerden çalışmaya uygun olanlar testlerden sonrasında aşılamaya alınıyorlar" şeklinde konuştu.

(Selçuk Dönmez/İHA)