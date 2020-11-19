Malatya'da Covid-19 denetimlerinde 29 şahsa ceza - Son Dakika

Malatya'da Covid-19 denetimlerinde 29 şahsa ceza
19.11.2020 15:52
Yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinin arttığı Malatya'da polis ekipleri kurallara uymayan 29 kişiye ceza kesti.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinin arttığı Malatya'da polis ekipleri kurallara uymayan 29 kişiye ceza kesti.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sürdürülen korona virüs denetimleri devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişiye maske takmadığı, 11 kişiye açık alanda sigara içtiği ve karantina kurallarına aykırı davrandığı belirlenen 3 kişi ile 2 iş yeri sahibine de yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Denetimlerde, maske takmayanlara ve sigara içenlere 900'er TL, karantina hükümlerine aykırı davrananlara ve iş yerinde kurallara uymayanlara ise 3 bin 150'şer lira ceza kesiliyor. - MALATYA
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