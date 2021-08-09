Malatya'da Cuma Camisi için istişare toplantısı - Son Dakika

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan STK temsilcileriyle geçtiğimiz hafta içerisinde Cuma Camisi ile alakalı olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "STK temsilcilerimiz Cuma Camisinin Malatya için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sayın Başkanımızın önerileri katılımcılar tarafından kabul gördü. Bu ziyaretimizi de Sayın Başkanımıza teşekkür etmek ve istişarelerde bulunmak için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Malatya için büyük bir caminin şart olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Cuma Camisinin yapımı ile ilgili arkadaşlarımız bizlere taleplerini ilettiler. Yer konusunda tereddütlerimiz vardı. Yer konusu ile ilgili olarak burada bulunan hazirununda görüşünün alınması gerektiğini düşünüyorum. Anadolu'daki ilk cami Battalgazi bulunan ve 1224 yılında hizmete açılan Ulucami'dir. Ulucami'nin hemen yanında Şahebe-i Kübra Medresesi bulunmakta. İnşallah Allah nasip ederse Şahebe-i Kübra Medresesini ayağa kaldıracağız. Sadrettin Konevinin, Mevlananın ve İbni Arabinin müderrislik yaptığı bu medreseyi öne çıkaracağız. Malatya gibi güzel bir şehre nasıl ki o dönemde Ulucami yapılmış ve günümüze kadar gelmişse bizde Cuma Camisini yaparak Malatya'ya kazandıracağız. Camimizin yapımını halkla birlikte, hayırla yapılacak inşallah. Caminin yapımında herkesin katkısı, herkesin paydası olduğu bir anlayışla olmasını sağlamalıyız. İnşallah hep birlikte Malatya için güzel bir Caminin yapımını gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da katılımcı STK temsilcilerine bilgiler aktardı.

Başkan Gürkan'ın ardından Mehmet Doğan yaptığı konuşmada, "Selahattin Başkanımıza cami konusunu açtığımızda çok sıcak yaklaşımları olmuştu. Bu güzel duruşundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimiz 'Kim Allah için bir mescit bina ederse Allah'da ona Cenneti bir köşk bina eder' buyuruyor. İşte o köşke Sayın Başkanımız sahip olsun diye buradayız. Kent Konseyindeki toplantıda bunu görüştük ve sizin tespitlerinizin çok güzel olduğuna karar verdik" şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapmış olduğunuz bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Arslantepenin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmesinde çok ciddi emek ve katkılarınız var bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Şehirlerin hafızalarda kalmasını sağlayan önemli eserler vardır. Bunlardan en önemlileri ise camiler ve ibadethanelerdir" dedi.