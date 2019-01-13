Malatya'da 'Cumhur İttifakı' Adayları Açıklandı
1 saat önce
MALATYA'da AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları açıklandı.
MALATYA'da AK Parti ve MHP
'nin oluşturduğu 'Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları
açıklandı. Beydağı
Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan toplantıya binlerce partli katıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
, milletvekilleri Yavuz Subaşı
, Ahmet Çakır
, Hakan Kahtalı
, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca
, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Protokol üyelerinin konuşmasının ardından adaylar tanıtıldı. Adayları, AK Parti Tokat Milletvekili
ve MKYK üyesi Yavuz Şubası, adayları açıkladı. Ak Parti
ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı nedeniyle MHP 11 ilçe ile büyükşehir belediyesinden, AK Parti ise Hekimhan
ve Kuluncak
ilçelerinde aday çıkarmadı. Tek tek isimleri açıklanarak sahneye gelen AK Parti ve MHP'nin adayları şöyle:
AK PARTİ ADAYLARI Akçadağ
- Mustafa Kırteke Arapgir
- Rıza Murat Türksoy Arguvan
- Ahmet Eren Battalgazi
- Osman Güder Darende
- İsa Özkan Doğanşehir
- Vahap Küçük Doğanyol
- Hakan Bay Kale
- Murat Koca Pütürge
- Mikail Sülük Yazıhan
- Nevzat Öztürk Yeşilyurt
- Mehmet Çınar
MHP ADAYLARI
Hekimhan - Mustafa Arıkan
Kuluncak - Erhan Cengiz - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:37 Kaynak: DHA
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