Son Dakika Haberleri: Malatya'da, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı Selahattin Gürkan Başkan Oldu

Malatya'da, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı Selahattin Gürkan Başkan Oldu

1 saat önce

Malatya'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Selahattin Gürkan başkan olduMALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan seçildi.

Malatya'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Selahattin Gürkan başkan oldu

MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan seçildi.

Malatya'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yerine aday gösterilmişti.

Malatya'da, 1958 yılında dünyaya gelen Selahattin Gürkan, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü Bölümü'nden mezun oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunan ve müfettişlik yapan Selahattin Gürken, daha önce Malatya'da İŞKUR İl Müdürlüğü de yaptı. Bağımsız aday olarak 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 2 çocuk babası Selahattin Gürkan, 2009 ve 2013 seçimlerinde ise AK Parti'nin adayı olarak aynı görevi sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:13 Kaynak: DHA

AK Parti, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Son Dakika! Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 23:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı Selahattin Gürkan Başkan Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]