Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2 - Son Dakika

Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2

47 dakika önce

MALATYA'DA DA KOLONLARI PATLAYAN 2 BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI-2 (diğer bina)

MALATYA'DA DA KOLONLARI PATLAYAN 2 BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI-2 (diğer bina)

Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
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