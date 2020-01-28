Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2 - Son Dakika

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Malatya'da da kolonları patlayan 2 bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı-2
47 dakika önce
MALATYA'DA DA KOLONLARI PATLAYAN 2 BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI-2 (diğer bina)
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
MALATYA'DA DA KOLONLARI PATLAYAN 2 BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE BOŞALTILDI-2 (diğer bina)
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