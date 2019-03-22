Malatya'da Deaş'a 3 Tutuklama

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 5 şüpheliden, 3'ü tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sayfalarında terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasak yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - Malatya

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