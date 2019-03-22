Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deaş Operasyonu: 3 Tutuklama

Malatya'da Deaş Operasyonu: 3 Tutuklama

1 saat önce

Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da Deaş Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 20 Mart'ta gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:50 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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