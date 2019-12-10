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Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapıp, örgüte eleman kazandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırıp, gönderen şüphelileri tespit etti. Yapılan takipler sonunda Malatya, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Elazığ'da terör örgütü adına düzenlenen toplantılara katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı eş zamanlı operasyon yapıldı. 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar, tablet, 53 örgütsel dergi ve kitap, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, sorguya alındı.


Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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