Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

6 dakika önce

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:51 Kaynak: AA

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