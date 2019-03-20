Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sayfalarında terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi yakalandı. Evlerinde yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Polis, Malatya, Güncel
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