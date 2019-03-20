Malatya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MALATYA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sayfalarında terör örgütü DEAŞ propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi yakalandı. Evlerinde yasak yayınlar ile dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Malatya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti

Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı

Abdullah Gül'den Dikkat Çeken Yeni Zelanda Paylaşımı: Tüm Liderlere Örnek Olsun

Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi