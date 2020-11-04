Malatya'da değerler eğitiminde "Çevre bilinci" işlenecek - Son Dakika

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, "Çevre bilinci" temalı değerler eğitimi projesinin tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Erman Ilıcak Fen Lisesinde düzenlenen tanıtımda toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki değerler eğitiminin temasını çevre bilinci olarak belirlediklerini belirterek, "Tüm okullarımızda bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz. Zaman zaman il genelinde paydaşlarımızla ortak yürüteceğimiz uygulamalar olacak. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise proje için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve personeline teşekkür etti.

Proje koordinatörü Mine İpek ise çevre bilincini, çevre temizliğini, doğayla uyumu bütün okullarda öğrencilere benimsetmek amacıyla projeyi hazırladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından programa katılanlar okul bahçesine fidan dikti.