Malatya'da Demir Hırsızlığına 3 Tutuklama
1 saat önce
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
MALATYA'nın Hekimhan
ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.
Hekimhan'a bağlı Söğüt
Mahallesi'nde, demir çitleri çalanları fark eden ilçe sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çitleri çalan 3 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:48 Kaynak: DHA
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