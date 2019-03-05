Son Dakika Haberleri: Malatya'da Demir Hırsızlığına 3 Tutuklama

Malatya'da Demir Hırsızlığına 3 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Malatya'da Demir Hırsızlığına 3 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, çocuk oyun parkındaki demir çitleri çalan 3 kişi suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Hekimhan'a bağlı Söğüt Mahallesi'nde, demir çitleri çalanları fark eden ilçe sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çitleri çalan 3 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:48 Kaynak: DHA

Hekimhan, Malatya, Güncel
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