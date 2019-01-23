Malatya'da Demiryolu Çalışanları "Atatürk" Konserine Hazırlanıyor

ORHAN YOLDAŞ - Malatya
'da, aralarında mühendis, makinist, hareket ve yol bakım memurunun da bulunduğu TCDD çalışanlarının oluşturduğu koro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Malatya'ya gelişinin 88. yılı ile TCDD'nin kuruluşunun 163. yıl dönümü dolayısıyla vereceği konser için yoğun mesai yapıyor.
TCDD 5. Bölge Müdürlüğü personeli, Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yılı ile TCDD'nin 163. kuruluş yıl dönümünü bu yıl farklı bir etkinlikle kutlamak için harekete geçti.
Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit öncülüğünde koro kurmaya karar veren çalışanlar, bu kapsamda yaklaşık bir ay ön araştırma yaptı. Ardından aralarında müdür, mühendisi, makinist, hareket ve yol bakım memurunun da bulunduğu farklı birimlerde görevli 34 çalışan koroya gönüllü olarak katılmak istedi.
Yaklaşık iki buçuk ay önce kurulan ve çalışmalara başlayan koro, haftada 2 gün prova yaparak, birbirinden güzel türküler seslendiriyor.
Gün içinde mesailerini sürdüren personel, akşamları da Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde görevli koro şefi Yeşim Yıldırım ve Yusuf Seval eşliğinde prova yaparak 13 Şubat'ta verecekleri konsere hazırlanıyor.
"Amatör bir ruhla yola çıktık"
TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronun konser için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyledi.
Koro olarak özenle provalar yaptıklarını anlatan Yiğit, şöyle devam etti:
"Atatürk kente ilk defa 13 Şubat 1931'te geldi. Hem 163. kuruluş yıl dönümümüzü hem de Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 88. yıl dönümünü kutlamak adına koro kurduk. Demiryolu personellerimizden oluşan ekiple anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Uzun süredir çalışıyoruz. Müdürden tutun, mühendis, makinist, hareket memuru, yol bakımdaki arkadaşlarımıza kadar, her birim ve unvandan arkadaşlarımız koroda yer alıyor. Enstrüman çalan arkadaşlarımız var. Amatör bir ruhla yola çıktık, herkesi konserimize bekliyoruz."
Personelin fedakarlık göstererek koroya zaman ayırdığını aktaran Yiğit, "Arkadaşlarımız mesaisini aksatmadan geceli gündüzlü, fedakarlık göstererek, özverili şekilde provalara katılıyor. Bölge müdürlüğü olarak ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bugüne kadar böyle bir kültürel etkinliğimiz olmadı. Biz başlangıç yaptık, inşallah bizden sonraki demiryolu personeli ile aileleri bu koruyu devam ettirir." diye konuştu.
Belediyesi Sanat Merkezi Sanat Merkezi Koro Şeflerinden Yusuf Seval de çalışmada yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Güzel bir çalışma oldu, koromuz güzel bir konser verecek. Böyle bir çalışmanın içinde bulunmak benim için onur verici." dedi.
"Mesaileri aksatmadan provalara katılıyoruz" Makinist
Bayram Yabancı ise ilk defa bir koroda yer aldığını ve heyecanla provalara katıldığını ifade ederek, "Beni koroya çağırdıklarından hemen kabul ettim. Yaklaşık iki buçuk aydır çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Heyecanlıyız, ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Çağırdıklarında koşa koşa geldik." şeklinde konuştu.
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Karahan ise geçmişte de kanun çaldığını belirterek, "Mesailerimizi aksatmadan provalara katılmaya çalıştım. Ben 15 günde bir katılabildim. Şu an koromuz çok iyi durumda, konser günü daha iyi durumda olacağız. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün kente teşrifleri ile ekmeğimizi kazandığımız kurumun kuruluş yıl dönümü için etkinlik yapmak bizi çok heyecanlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.