Malatya'da Deprem
42 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan açıklamaya göre, saat: 03.29'da 3,8 ve saat 03.31'de 3,6 büyüklüğünde, merkez üssü Hekimhan olan depremler kaydedildi.
Sarsıntıların yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: AA
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
Son Dakika! PKK'nın Lider Kadrosuna Ağır Darbe! Sözde Üst Düzey Yöneticisi Ağır Yaralandı
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern Neden Başörtüsü Taktığını Açıkladı
Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği