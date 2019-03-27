Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deprem

Malatya'da Deprem

42 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,6 ve 3,8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat: 03.29'da 3,8 ve saat 03.31'de 3,6 büyüklüğünde, merkez üssü Hekimhan olan depremler kaydedildi.

Sarsıntıların yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: AA

AFAD, Hekimhan, Malatya, Güncel
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