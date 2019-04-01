Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deprem

Malatya'da Deprem

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat: 11.43'te 3.7 büyüklüğünde, merkez üssü Arguvan'ın Yürektaşı Mahallesi olan deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:17 Kaynak: AA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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