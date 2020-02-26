Malatya'da deprem - Son Dakika
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Malatya'da deprem

6 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'nın Kale ilçesinde saat 02.03'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. 14,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilen deprem kent merkezinde korku ve paniğe neden olurken, 6,8'lik Sivrice depreminin travmasını atlatamayan Malatyalılar, gece yarısı yaşanan deprem ile bir kez daha sokaklara çıktı.

Çok sayıda vatandaş evlerinden kaçarak sokaklara dökülürken, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş, ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu yönündeki haberlerinde gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

SARSINTI ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ'da deprem kuvvetli olarak hissedildi. Deprem nedeniyle birçok kişi uykudan uyanıp sokağa çıktı. 24 Ocak'ta 6.8'lik deprem yaşanan kentte bugünkü 4.9'luk deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi. Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Malatya, Deprem, AFAD, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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