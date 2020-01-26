Malatya'da, deprem anı kamerada - Son Dakika
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Malatya'da, deprem anı kamerada

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen, çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasında yaşananlar Malatya'da mobese kameralarına yansıdı.

Malatya'da, deprem anı kamerada, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen, çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasında yaşananlar Malatya'da mobese kameralarına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yıkıma neden oldu. Malatya'da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Deprem anı ve sonrasında yaşananlar ise kentte mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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