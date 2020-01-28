Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Malatya'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, kent merkezindeki ana arterlerde bazı araçların deprem nedeniyle durduğu görülüyor.

Bazı vatandaşların ise sarsıntıyla büyük panik yaşamaları ve koşmaları kameralara yansıyor.