Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı - Son Dakika

Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı

6 saat önce

Malatya'da, deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Malatya'da, deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, kent merkezindeki ana artellerde bazı araçların deprem nedeniyle durduğu görülüyor.

Bazı vatandaşların ise sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve koşmaları kameralara yansıyor.

Malatya'da deprem anı MOBESE kameralarına yansıdı

Sivrice, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:19 Kaynak: AA
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