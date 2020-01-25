Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi - Son Dakika

Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi

6 saat önce

Elazığ'daki deprem anında avizelerin sallanması cep telefonuna böyle yansıdı.

Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi, System.String[]

Elazığ'daki deprem anında avizelerin sallanması cep telefonuna böyle yansıdı.


Elazığ merkezli depremin en fazla hissedildiği komşu kent Malatya'da, bir elektrik elektronik iş yerinde avizelerin sallandığını gören bir vatandaş, o anı cep telefonu ile görüntüledi. Avizeleri cep telefonuyla çeken kişi, "Abov, avizeler nasıl sallanıyor" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. - MALATYA

Malatya, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
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