Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi - Son Dakika

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Malatya'da deprem anında bir iş yerindeki avizeler böyle görüntülendi
6 saat önce
Elazığ'daki deprem anında avizelerin sallanması cep telefonuna böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Elazığ'daki deprem anında avizelerin sallanması cep telefonuna böyle yansıdı.
Elazığ merkezli depremin en fazla hissedildiği komşu kent Malatya'da, bir elektrik elektronik iş yerinde avizelerin sallandığını gören bir vatandaş, o anı cep telefonu ile görüntüledi. Avizeleri cep telefonuyla çeken kişi, "Abov, avizeler nasıl sallanıyor" diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. - MALATYA
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