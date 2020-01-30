Malatya'da deprem başvuru çadırı açıldı - Son Dakika

Malatya'da deprem başvuru çadırı açıldı.



Elazığ- Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ikamet ettiği konut veya işyeri hasar gören vatandaşların hasar tespiti, kira ve eşya yardımı ile konutlarındaki eşyalarının tahliyesine ilişkin başvuru işlemleri için Malatya Valiliği önü, İnönü Kapalı Çarşı üzerinde deprem başvuru çadırı açıldı.



Valilik önünde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait çadırda depremle ilgili başvuruların kabul edileceği belirtildi. - MALATYA