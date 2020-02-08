Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

14 dakika önce

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıda, 24 Ocak'ta Malatya'yı da ciddi oranda etkileyen depremle ilgili genel durum konuşuldu.

Bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar, yıkılacak okulların yerine inşa edilecek yeni okulların durumu ve

kentte eğitim durumu gözden geçirilerek bundan sonraki süreçte atılması gereken adımların belirlendiği toplantıda, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, vali yardımcıları, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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