Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi

15.11.2020 10:51

Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: "Köy evleri yılsonunda teslim edilecek" Malatya'da depremde mağdur olan köylüler için yapılan evler yıl sonunda teslim edilecek.

Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder:

"Köy evleri yılsonunda teslim edilecek"

MALATYA - Malatya'da depremde mağdur olan köylüler için yapılan evler yıl sonunda teslim edilecek.

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyük zarar gören evlerin yerine yapılan Battalgazi ilçesindeki Gelincik Tepesi ve Eskimalatya Yatılı Bölge Ortaokulu yan kısmında deprem evleri hızla yükseliyor. Bulutlu Mahallesi'nde 81 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden 26 adet tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evi ve 8 adet ahırda incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yetkililerden bilgi aldı. Bir dönümlük araziler üzerinde oluşturulan ve brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evlerinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirten Başkan Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizdi.

"Başkanımız bizim en büyük destekçimiz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in her konuda en büyük destekçileri olduğunu hatırlatan Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, "24 Ocak depreminin yaşandığı tarihten bu yana Battalgazi Belediye Başkanımız yapılacak olan evlerle ilgili bizimle sürekli istişare içinde ve her ne ihtiyacımız olursa olsun her daim bizim yanımızda. En büyük destekçimizdir. Kendisi sürekli bizleri ziyaret ediyor. Mahallem adına kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah evlerimiz yıl sonunda teslim edilecek ve en büyük sıkıntımız da böylelikle çözülecek" şeklinde konuştu.

"Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor"

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Proje Sorumlusu İnşaat Mühendisi Okan Yılmaz da, "Bulutlu Mahallemizde 81 dönüm üzerinde çalışma yapıyoruz. 26 adet konutumuz var, konutlarımız birer dönümlük araziye oturtuluyor. 8 tane de ahırımız var. 26 konut ve 8 ahırın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz-Ağustos ayında başladığımız konutlarımızı inşallah Aralık ayının sonunda bitirip, TOKİ'ye teslimini yapacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konutlarımız hafif çelik prefabrik konstrüksiyon üzerine yapılıyor. 90 metrekare binalarımız. Şu an yüzde 80-85 oranında imalat aşamasındayız. Hava şartları daha soğumadan kısa süre içerisinde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Köy evlerimizi de inşallah yıl sonunda teslim edeceğiz"

Vatandaşların kış ayını evlerinde geçirmeleri için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malumunuz Elazığ merkezli depremden en fazla etkilenen il Malatya, ilçe ise Battalgazi ilçemiz oldu. Depremin ilk anından itibaren gerek hükümet gerekse yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Şehir merkezlerinde yapılan konutların dışında köy tipi evlerin yapılması yönünde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları vardı. Yaşadığımız deprem sonrası ve fay hattı üzerinde bulunmamız hasebiyle çelik konstrüksiyondan yapılmış, ısı yalıtımının yanı sıra kullanım açısından normal evden hiçbir farkı olmayan evlerin, bu bölgelerde yapılmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda projeye başlamış olduk. Bulutlu Mahallesi'nde 26 tane köy tipi ev ve 8 tane ahır projemiz yapılıyor, inşallah yılsonunda da vatandaşımıza teslim edilecek. Bu çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Muhtarlarımızın bazı talepleri var. Onları da TOKİ'ye bildireceğiz" diye konuştu.

AK Parti hükümetinin icraat hükümeti olduğunun altını çizen Başkan Güder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler AK Parti hükümeti ve yerel yönetimler olarak hizmet yapıyoruz. Verdiğimiz sözlerin arkasında durmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti teşkilatı verdiği tüm sözlerin arkasında durmuştur. Birileri gibi 6 ayda veya 1 yılda bir gelip bölgeyi ziyaret edip herhangi bir söylemde bulunmuyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; AK Parti hükümeti icraat hükümetidir. AK Parti, Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi olmuştur."

Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi
Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi
Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi
Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi

Hükümet, Malatya, Deprem, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da deprem evlerinde son aşamaya gelindi - Son Dakika


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