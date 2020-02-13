'Malatya'da Deprem Gerçeği Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen deprem Çalıştayında konuşan Başkan Mehmet Çınar, "Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak hepimizin öncelikli vazifesidir." dedi. .



Yeşilyurt Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Malatya'da Deprem Gerçeği Çalıştayı' Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın birinci derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmak adına alınması gereken tedbirler ve çözüm yollarının bilimsel verilerle ön plana çıkartmak adına örnek bir eğitim programına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesi olarak insan ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda örnek ve öncü hizmetlerin altına imza atmaya devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, "Afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak hepimizin öncelikli vazifesidir. Bölgemizin birinci derece deprem kuşağında yer alması, son olarakta 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra afet bilincine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu net bir şekilde karşımıza çıkmıştır" dedi.



Bilgi eksikliğinin depremden daha büyük bir tehlike olduğunu dile getiren Çınar, "24 Ocak'ta ki Elazığ-Malatya Depreminden sonra Belediye olarak Akademisyenler, denetleyici ve uygulama mühendisleri ile istişare grupları oluşturduk. Toplantılarda ele alınan konular ve tespitler, bugün ki çalıştayda ortaya koyulacak öneriler ve çözüm metodlarıyla harmanlanarak deprem yönetmeliği de dikkate alınarak belirli kararlar almamıza vesile olacaktır" ifadelerine yer verdi.



Sivrice depremi sonrası Malatya'da şuana kadar 27 bin 143 konutun kesin hasar tespitinin yapıldığını da belirten başkan Çınar, "İlçemizde ise 157'si ağır hasarlı, 34'ü orta hasarlı, 523'ü az hasarlı, 2 bin 10 hasarsız bina vardır" şeklinde konuştu. Depremde hasar gören yapılarda gözlemledikleri sıkıntının uygulama hatalarından kaynaklandığını ifade eden Çınar, "İlçemizde jeolojik zemin taşıma gücü olarak Güneyden Kuzey'e doğru gidildiğinde azalma görüldüğünü söyleyebiliriz" dedi.



Kentsel Dönüşüm' projelerine de tüm hızıyla devam ettiklerini ifade eden Çınar, şunları söyledi:



"İlçemizin bütün yerleşim alanlarının sağlıklı ve güvenilir olması, eski yapıların yıkılarak yerlerine kaliteli yaşam alanları kazandırmak adına ilk olarak, Yeşiltepe'de başlattığımız Kentsel Dönüşüm Projemizi başarıyla tamamladık. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde Kentsel Dönüşüm Projelerimize devam edeceğiz. Uzmanların ortaya koyacakları tespit, analiz ve çözüm metotları, bizim bundan sonra atacağımız adımlar ve alacağımız kararlara ışık tutup, yol gösterici olacaktır. Deprem kuşağında olan ilimizde olası depremleri zararsız bir şekilde atlatabilme adına çalışmalarımız sürecektir."



Çınar'ın konuşmasının ardından akademisyenler, jeoloji ve inşaat mühendisleri, tespit ve önerilerini paylaştılar. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkmen, TSO İnşaat Komitesi Başkanı İnşaat Mühendisi Mehmet Gündüz, Yapı Denetim Birliği Başkanı İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Erkan Özgür ile İnşaat Mühendisi Alper Eryılmaz, deprem ve diğer doğal afetlerin oluş nedenleri, afet yönetimi, alınacak önlemler ve çözüm metodları üzerine hazırladıkları çalışmalarını, görsel sunum destekli anlattı.



Çalıştaya, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanları, Kurum Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, Akademisyenler, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA