Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak - Son Dakika

Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak

16.10.2020 14:03

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap ekim ayı sonunda tamamlanacak.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etap ekim ayı sonunda tamamlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından projesi hazırlanan Gelincik Tepesi'nde inşası süren konutların birinci etabını üstlenen Rönesans Holdingin Ankara Bölge Müdürü Cemalettin Özbilen ile Proje Müdürü Toygun Keskin, deprem konutlarında incelemede bulundu.

Toygun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin tüm Türkiye'yi üzdüğünü dile getirdi.

Devletin depremzedelerin yaralarını sararak, evleri ağır hasar gören vatandaşlara yapmaya başladığı konutların inşasının hızla devam ettiğini belirten Keskin, "Konutların Malatya'daki birinci etap kısmını Rönesans Holding adına biz üstlendik. 5 aylık kısa bir sürede konutları tamamlayarak, Malatya'nın hizmetine sunacağız. C30 sınıfı beton kullandık. Metreküpte 130 kilogram demir kullanıldı. Normal lüks bir konutta 80-90 kilogram olan demir miktarı bu projede 135 kilograma kadar çıktı. Burada TOKİ'nin güvenilir binalar yapmak istemesi, Rönesans olarak Malatya'ya kaliteli ve konforlu binalar kazandırma isteğinin payı var." diye konuştu.

Konutların tamamlanma süresiyle ilgili bilgi veren Keskin, "Bütün binalarımız şu an bitmeye yakın veya bitmiş durumda. 38 bloğumuz var, bunun 30'u tamamen bitti, 8'inde ise çalışma devam ediyor ve ekim ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak
Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak
Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak
Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak

Rönesans, Malatya, Deprem, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deprem konutlarının birinci etabı ekim sonunda tamamlanacak - Son Dakika

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