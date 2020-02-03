Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'da deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler planlandı.

Tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukların konuşulduğu toplantıya vali yardımcıları, 2. Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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