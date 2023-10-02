Yanında intihar notuyla iş yerinde tavana asılı halde bulundu! Ancak ölümü yine de şüpheli

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 62 yaşındaki bir esnaf oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu. Şahsın yanında "Sürekli deprem olacak korkusu ile yaşatmaktan yoruldum." notu bulunurken, ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

TAVANA İPLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Matbaacı Sokak'ta bulunan iş yerine gelen Yahya Ö.'den bir süre haber alamayan oğlu daha sonra babasına ait iş yerine geldiğinde Yahya Ö.'yü tavana iple asılı halde buldu. Çevredekilerin yardımıyla şahıs bulunduğu yerden indirilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

"SÜREKLİ DEPREM OLACAK KORKUSU İLE YAŞAMAKTAN YORULDUM"

Şahsın yanında "Sürekli deprem olacak korkusu ile yaşatmaktan yoruldum" notu bulunurken ölümü şüpheli bulunan esnafın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.