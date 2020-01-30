Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak - Son Dakika

Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak

6 saat önce

Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirildi.

Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak, System.String[]

Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okulların 10 Şubat'ta açılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem nedeniyle Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin yanı sıra Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat'a kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Dün, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağı kaydedilmişti.

Doğanyol, Pütürge, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da istenmeyen görüntüler! Yardım malzemelerinin dağıtılmasını beklemeden alıp götürdüler
Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem Olası İzmir depremi için korkutan rapor: Can kaybı 30 bini bulacak Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da deprem nedeniyle 9 ilçede daha okullar 10 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]