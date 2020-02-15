Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor - Son Dakika

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor

6 saat önce

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor.

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor, System.String[]

Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor.


Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan binaların yanında bulunan ve deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 6 katlı bir binanın geniş güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde yıkımına başlandı.


Yıkım öncesi emniyet ekipleri yolu hem araç hem de yaya trafiğine kapatırken, cadde üzerinde depremden ağır hasar alarak geçtiğimiz günlerde yıkılan binalarda da enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Deprem, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin
Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Polisten masaj salonlarına baskın! 45 bin lira para cezası kesildi

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:40:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da deprem öncesi boşaltılan binalar da yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]