Malatya'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı

Malatya\'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı
Son Güncelleme: 02.09.2023 16:40

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Depremler sonrası güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 12 şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremler sonrası boş kalan cadde ve sokaklarda huzur ile güvenin sağlanması, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda günlük yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla kent merkezinde sabit ile şok uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimler neticesinde Hasanvarol, Bostanbaşı, Çöşnük, Cirikpınar, Kernek, Zaviye, Salköprü, Zapçıoğlu mahallelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da deprem sonrası hırsızlık yapan 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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