Malatya'da deprem sonrası vatandaşlara uyarı: İçme suyunu kullanmayın

Malatya'da yaşanan deprem sonrası içme suyu şebekesinin bulanık akması nedeniyle yetkililer ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyardı.

"İÇME SUYUNU KULLANMAYINIZ"

Yeşilyurt ilçesinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da şehir suyunda bulanıklık oluştuğu açıklandı. Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5.3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımız da bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.