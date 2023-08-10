Malatya'da deprem sonrası vatandaşlara uyarı: İçme suyunu kullanmayın - Son Dakika
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Malatya'da deprem sonrası vatandaşlara uyarı: İçme suyunu kullanmayın

10.08.2023 23:22

Malatya'da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu şebekesinde bulanıklık oluştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, ikinci bir uyarıya kadar vatandaşlara içme suyunu kullanmamaları çağrısında bulundu.

Malatya'da yaşanan deprem sonrası içme suyu şebekesinin bulanık akması nedeniyle yetkililer ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyardı.

"İÇME SUYUNU KULLANMAYINIZ"

Yeşilyurt ilçesinde yaşanan 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da şehir suyunda bulanıklık oluştuğu açıklandı. Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5.3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımız da bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Malatya'da deprem sonrası vatandaşlara uyarı: İçme suyunu kullanmayın - Son Dakika


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