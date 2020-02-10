Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika

Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor

6 saat önce

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor, System.String[]

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.


Kent merkezindeki Kırçuval Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Gülfırat Apartmanı'na Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye tamamlandı.


Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.


Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]