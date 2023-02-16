Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği illerden Malatya'da 1154 bina yıkıldı, 1386 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 444 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MALATYA'DA DEPREMDE BİNALARIN YIKILMASI KAMERADA - Son Dakika

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