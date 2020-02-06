Malatya'da, depremde hasar gören binada demirleri sökerken düşen hurdacı öldü - Son Dakika
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Malatya'da, depremde hasar gören binada demirleri sökerken düşen hurdacı öldü

6 saat önce

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binanın 4. katındaki balkon demirlerini sökerken düşen hurdacı hayatını kaybetti.

Malatya'da, depremde hasar gören binada demirleri sökerken düşen hurdacı öldü, System.String[]

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binanın 4. katındaki balkon demirlerini sökerken düşen hurdacı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hurdacılık yapan Ali Dönmez, Battalgazi ilçesi Cirikpınar Mahallesi'nde depremden etkilenerek hasar gören ve boşaltılan bir binanın balkon demirlerini sökerken dengesini kaybederek dördüncü kattan düştü.

Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dönmez'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Battalgazi, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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