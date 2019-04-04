Malatya'da, Depremde Hasar Gören Binalar Yıkılacak
14 dakika önce
MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 20 günde meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerde ağır hasar gören 157 binanın, kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi.
MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 20 günde meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerde ağır hasar gören 157 binanın, kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi.
Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 21 Mart'tan bugüne kadar meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremler, 157 binada hasara yol açtı. Depremlerin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı. Depremlerin olduğu Arguvan'a bağlı 9 mahallede 106, Hekimhan ilçesine bağlı 8 mahallede ise 51 ağır hasarlı yapı tespit edildi. İlçelere bağlı 17 mahallede ağır hasar gören 157 yapının, kesin hasar tespiti yapıldıktan sonra yıkılıp, yerlerine yeni binaların yapılmasının planlandığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin 157 ağır hasarlı yapının raporlarını İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim ettiği öğrenildi.
Öte yandan Malatya'da, 'İmar Barışı' düzenlemesi kapsamında, 25 bin 121 müracaat olduğu belirtildi. 'İmar barışı' kapsamında yapılan müracaatlarda, 65 milyon 68 bin liralık tahsilat yapıldığı öğrenildi.
- Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:00 Kaynak: DHA
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti
Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi
Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak