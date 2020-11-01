Malatya'da, depremde hasar gören evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da, depremde hasar gören evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
01.11.2020 09:21
Malatya'da, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve yıkılmak üzere olan evden, su saatlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve yıkılmak üzere olan evden, su saatlerini çalan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, F.K, Göztepe Mahallesi'nde depremden dolayı zarar gören ve yıkılmak üzere olan iki katlı müstakil evindeki su saatlerinin çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.
Battalgazi Polis Merkezi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. yakalandı.
Zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
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