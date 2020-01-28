Malatya'da, depremde mühürlenen 2 binanın altındaki iş yerleri de boşaltıldı - Son Dakika

Malatya'da, depremde mühürlenen 2 binanın altındaki iş yerleri de boşaltıldı

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Fuzuli Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 riskli binanın altında bulunan pasaj ile işyerleri de tahliye edildi.

Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, başta Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanın yanı sıra Fuzuli Caddesi'nde de 6 katlı yan yana bulunan 2 apartmanın deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Fuzuli Caddesi'nin bir kısmı yaya trafiğine şeritlerle kapatılırken, riskli 2 binanın altında bulunan pasaj ve iş yerleri de boşaltıldı.

İş yerlerini boşaltan çalışan ve işletmeciler, depremin Allah'tan gelen bir şey olduğunu belirterek, bulundukları binaların çürük olduğunu bilmediklerini, kendi iş yerlerinin üstündeki evde oturduklarını, 30 yıldır bu iş yerinde perdecilik yaptığını ifade ederek, duygu dolu anlar yaşadılar.