Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü - Son Dakika
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Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü

7 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.

Malatya'da depremden 29 okul zarar gördü, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, 29 okulun zarar gördüğü bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen depremden Malatya'nın Pütürge, Kale, Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi, Darende ve Doğanşehir ilçelerindeki 29 okulun etkilendiği belirtildi.

Söz konusu okullardaki 334 dersliğin boşaltılacağı, 8 bin 895 öğrencinin ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen farklı okullarda eğitimlerine devam edeceği duyuruldu.

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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