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Malatya'da depremden etkilenen bölgelerin çehresi yeni konutlarla değişti - Son Dakika

Malatya'da depremden etkilenen bölgelerin çehresi yeni konutlarla değişti

24.01.2022 11:24
Malatya'da depremden etkilenen bölgelerin çehresi yeni konutlarla değişti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki afetzedelerin yaraları sarılırken yapımı tamamlanarak teslim edilen 3 bin 434 konuta yerleşen depremzedeler, sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki afetzedelerin yaraları sarılırken yapımı tamamlanarak teslim edilen 3 bin 434 konuta yerleşen depremzedeler, sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Önceki yıl yaşanan depremden Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Yıkılan ve ağır hasar gören binaların yerine kentte depremzedeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) çalışma yapıldı. Bu kapsamda 3,5 milyar lira bedelle 4 bin 626'sı afet, 2 bin 286'sı kentsel dönüşüm, 79'u sosyal olmak üzere toplam 6 bin 991 konutun inşasına kısa sürede başlandı.

Şu ana kadar tamamlanan 3 bin 434 konut hak sahiplerine teslim edildi. Diğer konutların yapımına tüm hızıyla devam edilirken hak sahipliği işlemleri de sürüyor.

Ayrıca kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar inşa edildi.

Bu arada depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelerin yanında hissetmesini de sağladı.

TOKİ Malatya 3. No'lu Uygulama Şube Müdürü inşaat mühendisi Ethem Demiray, AA muhabirine, Elazığ merkezli depremden Malatya'nın da ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Depremin hemen ardından Malatya'da etkilenen bölgelere yönelik TOKİ olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Demiray, kent merkezi ve 8 ilçede toplam 3,5 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Demiray, kentte şu ana kadar tamamlanan 3 bin 434 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köylerde afetten etkilenen vatandaşlar için ise 1214 köy evi ahırlarıyla yapıldı, bu konutlardan 690'ını hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca Malatya'da vatandaşlarımızın sosyalleşebilmesi ve afetlerde acil toplanma bölgesi olarak bir millet bahçesini de bitirerek belediyemize teslim ettik. Bunu yanı sıra Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal ve ticari hayatın devamı açısından vatandaşlara 40 geçici ticari birim yaparak teslim ettik. Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'ndeki konutların ise teslimine başlıyoruz. Projeler kapsamında Malatya'da 226 ticari birim, 9 okulda toplam 196 derslik ve 6 cami yapıyoruz. Amacımız hayatı bir an önce normale döndürmek, insanlara konutların yanı sıra sosyal yaşam oluşturmak, modern çizgilere sahip konutlar teslim etmek. Bunları da başardığımızı düşünüyoruz."

"Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Kentte çok sayıda binanın ağır hasar gördüğü Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi'nde depremzedeler yeni konutlarına yerleşti.

Depremzedelerden Abdulvahap Abay, depremin hemen ardından devletin kendilerine sahip çıktığını ve tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Evlerinin yıkıldığını ve gönderilen konteynere yerleştirildiklerini anlatan Abay, yaklaşık 1,5 yıl bu şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

Abay, yaklaşık 5 ay önce yeni konutlarının kendilerine teslim edildiğini dile getirerek, "Şu an evlerimizden çok memnunuz. Yeni evimiz öncekine göre çok daha güzel, sıcak ve oturuma elverişli. Devletimiz bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sürekli bakanlarımız, milletvekillerimiz sorunlarımızla ilgilendi ve çözdüler. Şu an sıcak yuvamızda yaşamımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun"

Merkez Gelinciktepe mevkisinde 550 milyon lira bedelle toplam 1527 konut üretildi ve teslimleri yapıldı.

Konutuna yerleşen depremzedelerden Hacı Bayram Onay, Battalgazi ilçesi Balıkdere Mahallesi'ndeki evlerinin ağır hasar gördüğünü, anne ve babasıyla bir süre kirada yaşadıktan sonra Gelinciktepe'de kendileri için yapılan konuta yerleştiklerini söyledi.

Konutlarının kısa sürede kendilerine teslim edildiğini anlatan Onay, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Devletimiz maddi ve manevi tüm sıkıntılarımızı giderdi. Devlet her zaman yanımızda oldu, biz de her zaman devletimizin yanındayız. Sıkıntımız kalmadı çok şükür, Allah devletimizden razı olsun. Sıcak yuvamızda hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Devletimiz ne kadar güçlü olursa biz de güçlüyüz"

Depremzede Mehmet Çilenti de kendilerine yönelik tüm çalışmalardan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Çilenti, şu an depremzedelerin sıcak yuvasında oturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Camimiz yanı başımızda, iş merkezimiz var. Sıcak evimizden çıkıp alışverişimizi yapıp evimize dönebiliyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Nereye bakarsanız her yerde devletimizin yaptığı bir eser var. Çevremize baktığımızda hangisini anlatacağımızı şaşırıyoruz. Hastane, cami, okul her şey var, eksiğimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ne kadar güçlü olursa biz de güçlüyüz. Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz güçlü oldukça biz de daha rahat konuşuyoruz. Rabbim bu hükümete yardım etsin."

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Malatya, Sivrice, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da depremden etkilenen bölgelerin çehresi yeni konutlarla değişti - Son Dakika
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